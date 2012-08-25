Belluschi Timsah mı oluyor?

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor yönetimi, geçtiğimiz sezon İtalya'nın Genoa takımında kiralık olarak forma giyen Porto'nun orta saha oyuncusu Belluschi için Yeşil-Beyazlılar'ın pazarlıklarını sürdürdüğü, Porto kulübüyle arasında bonservis konusunda ufak pürüzlerin kaldığı ifade edildi. Transferin önümüzdeki hafta sonuçlanabileceği belirtildi.





Yabancı basında anlaştı iddiası





Öte yandan yabancı kaynaklı bazı internet sitelerinde çıkan haberlere göre Bursaspor'un Belluschi için Porto kulübüyle 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Verilen haberlerde Belluschi'nin sağlık muayenesinden geçmek ve sözleşme imzalamak için önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği iddia edildi.





Kaynak: Milliyet