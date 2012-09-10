Belediye otobüsü simitçiyi ezdi

Kazada hayatını kaybeden 62 yaşındaki Hüseyin Çakır'ın kaldırımda simit sattığı öğrenildi.

Eyüp Rami Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana gelen kazada Cevatpaşa-Beyazıt seferini yapan İETT otobüsünün sürücüsü bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Fabrikalar Caddesi'nden seyir halinde olan otobüs önce kaldırıma çıktı, ardından da yol kenarında simit satan Hüseyin Çakır'a çarptı.

Refüjü aşarak karşı şeride geçen otobüs bir minibüse çarparak durabildi. Bu sırada arkadan gelen başka bir minibüs de kazaya karıştı.

Kazada 62 yaşındaki simitçi Hüseyin Çakır olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüs ve minibüslerde bulunan 10 kişi de yaralandı.

Yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.