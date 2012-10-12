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Belediye başkanına makamında silahlı saldırı!

Hopa Belediye Başkanı Turan Kasımoğlu, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

12 Ekim 2012 Cuma 08:57
Belediye başkanına makamında silahlı saldırı!

Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan başkana birkaç el ateş ettiği belirtilen şüpheli, saldırının ardından kaçtı. Artvin Valisi Necmettin Kalkan, "Bize intikal eden ilk bilgilere göre olayın siyasi yönü yok" dedi. Vali Kalkan, Hopa Belediye Başkanı Kasımoğlu'nun makamında silahlı saldırıya uğradığını ifade ederek, "Kasımoğlu, makamında bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Şahıs bacağına 3 el ateş etmiş, 2'si sol bacağından girip çıkmış. Hayati tehlikesi yok" dedi. Kalkan, Kasımoğlu'nun, Hopa Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini bildirdi. Hopa Kaymakamı Abdullah Aktaş da "Saldırıyı 35 yaşlarında T.A. adlı kişi gerçekleştirdi. Amacının ne olduğunu henüz bilmiyoruz" dedi. Kısa bir süre sonra da T.A. teslim olmak üzere geldiği Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınında gözaltına alındı.

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