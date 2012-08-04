Belçika’daki Türk çocuklarının ölümü araştırılıyor

Almanya’nın Dortmund kentinde dün 05.00 sıralarında Tüfekçi ailesinin oturduğu zemin kattaki dairede yangın çıktı. Yangına müdahale için binaya giren itfaiye ekipleri iki çocuğun cesedini buldu. Üçüncü çocuk ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Ölen çocukların Zilan (12), Mehmet (10) ve Mustafa (4) adlı kardeşler oldukları açıklandı. Polis, hastanede yaşamını yitiren Mehmet’in yanma veya zehirlenmeden değil de şiddet gördüğü için öldüğünü belirtti. Mehmet’in bıçaklandığı iddia ediliyor. Olay sırasında baba Muharrem Tüfekçi’nin evde bulunmadığı bildirildi.



Baba serbest kaldı



İddiaya göre Muharrem Tüfekçi eşinin ölümünden sonra Bulgar bir kadınla birlikte yaşamaya başladı. Yine iddiaya göre olay günü görgü tanıkları yangından kısa süre önce binadan Muharrem Tüfekçi ile birlikte yaşadığı Bulgar kadının hızla çıktıklarını gördüler. Bunun üzerine baba ve kadın gözaltına alındı. Baba daha sonra serbest bırakıldı. Polis, otopsi sonuçlarından sonra açıklama yapacağını açıkladı.