Belarus tie-break sonunda

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Elemeleri 2. tur 2. etap son maçında Belarus, İngiltere'yi 3-2 yendi.





(A) Grubu'nda son sırada yer alan ve finallere katılım şansı bulunmayan İngiltere'nin, buna rağmen sergilediği mücadeleci performans seyircilerden büyük alkış alırken, rakibine puan kaptıran Belarus, finallere direkt katılım şansını zora soktu.





Grupta 12 puanla lider durumda bulunan Belarus'un, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne direkt katılıp katılamayacağı, bu akşam yapılacak Türkiye-Portekiz maçının ardından belli olacak.

İngiltere: 2 - Belarus: 3





Salon: TVF Başkent





Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Zdravko Zdraveski (Makedonya)





İngiltere: Peter Bakare, Pipes, Pink, Lamont, Oluwadamilola Bakare, French (Hunter, Mc Givern, Miller, O'Malley)





Belarus: Antanovich, Udrys, Audochanka, Mikanovich, Busel, Haramykin (Likharad, Zhehzdryn, Aplevich, Radziuk)





Setler: 25-20, 14-25, 25-23, 19-25, 11-15





Süre: 119 dakika (24, 23, 28, 26, 18)







