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Beko Cup başlıyor

Temsilcimiz Beşiktaş’ın yanı sıra Zalgiris Kaunas, CSKA Moskova ve Bayern Münih’in mücadele edeceği Beko Cup, Almanya’nın Münih kentindeki Audi Dome’da düzenlenecek.

21 Eylül 2012 Cuma 11:15
Beko Cup başlıyor
Uluslararası Beko Cup erkekler basketbol turnuvası yarın Almanya'da başlayacak. Münih kentindeki Audi Dome'da iki gün sürecek turnuvaya Türkiye'de geçen sezon Beko Basketbol Ligi'nin şampiyonu olan Beşiktaş'ın yanı sıra, ligleri Beko'nun ismini taşıyan ülkelerin şampiyonları Litvanya'dan Zalgiris Kaunas, Rusya'dan CSKA Moskova ve Almanya'dan Bayern Münih takımları katılacak.
 
Dört takım arasında tek maçlı eleme sistemiyle yapılacak turnuvada, çekilen kura sonucu Beşiktaş yarınki ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile eşleşti. Günün diğer maçında ise Bayern Münih ile CSKA Moskova karşılaşacak. Yarınki ilk maçları kazanan takımlar kupada pazar günü final oynayacak, kaybeden takımlar ise üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.
 
Almanya'da Basketball Bundesliga ile uzun süreli bir anlaşma imzalayarak sponsorluk atağını devam ettiren Beko, 2010 yılında Rusya Basketbol Ligi'ne, 2011 yılında da Litvanya Basketbol Ligi'ne sponsor olmuştu. Bu arada, Beşiktaş'ta yeni transferler Vladimir Dasic ve Damir Markota Siyah-Beyazlı formayla turnuvada ilk maçlarına çıkacak. Milli takım sonrası izinli olan Serhat Çetin de turnuva kadrosunda yer alıyor. Turnuvanın maç programı (TSİ) şöyle:

22 Eylül Cumartesi 
15:30    Beşiktaş - Zalgiris Kaunas
18:00    Bayern Münih - CSKA Moskova
 
23 Eylül Pazar
15:30    Üçüncülük maçı
18:00    Final maçı
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