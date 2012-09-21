Bekir’den Alex açıklaması

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Bekir İrtegün, Alex de Souza ile tartıştığı şeklinde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden haberleri yalanlayan milli futbolcu şu açıklamayı yaptı:

"Dünkü Marsilya maçının devre arasında, soyunma odasında, Kaptanımız Alex de Souza ile aramızda bir tartışma hatta kavga yaşandığı yönünde, bugün bazı gazetelerde birtakım haberler yer almıştır. Bu 'haberler' kesinlikle doğru değildir. Gerek benim gerek kaptanımızın futbolcu kişiliğini bilenlerin, bu yalan haberleri ciddiye almayacaklarından eminim. Ancak ben yine de bir açıklama yapma ihtiyacı duydum. Dün sahada yaşananlar, herkesin televizyonlarından tanıklık ettiği kadardır, saha içinde yaşanıp bitmiştir. Biz, Alex ile haberlerde iddia edilenin tam aksine soyunma odasında sarılıp, anlaştık ve 2. yarı için gereken hazırlıkları yaptık. Ben zaten bugüne kadar hiçbir takım arkadaşımla da bu tarz bir olay yaşamadım, futbol karakterim ve kişiliğim gereği, yaşamam da mümkün değildir. Kamuoyunun bilgisine sunarım."