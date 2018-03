Bekaroğlu Numan Kurtulmuş'a

ANKARA(ANKA) - Mehmet Bekaroğlu, "Numan Bey'de parti şefine teslim oldu. Şef isterse onu bir şey yapacak ya da yapmayacak... Numan Bey konuşmasını yaptıktan sonra salonu terk etti bizi dinlemedi, kendini özel görenler böyle yapar, bu bir tür Firavunluk davranışıdır dedim" diye tweet attı.

-"NUMAN BEY ŞİMDİ HALK OY VERMEDEN İKTİDAR OLDU"-

HAS Parti kongresinden bir gün sonra eleştirilerini Twitter üzerinden sürdüren Mehmet Bekaroğlu takipçilerinin sorularını yanıtladı ve gündeme açıklık getirdi. Numan Kurtulmuş'un "acele ettiğini" belirten Bekaroğlu, "Has Parti programı gibi medeniyet iddiası olan bir partinin programı için uzun süre gerekir. Numan bey ise acele ediyordu, bir an evvel başarı istiyordu. Diğer söylenenler de anlamlı ama esas neden bu. Numan Bey şimdi halk oy vermeden "iktidar' oldu; kolayından. Şaşmamak gerekir, Türkiye'de böyle olur. Bir lider oy alır diğerlerini de milletvekili yapar, bakan yapar. Bu eski Türkiye resmidir" dedi.

-"BİRLİKTE PARTİ KURDUKLARI GENEL BAŞKANINA FİRAVUN DEDİ"-

AKP'nin eski Türkiye'ye tam döndüğünü iddia eden Bekaroğlu, "Numan Bey'de parti şefine teslim oldu. Şef isterse onu bir şey yapacak ya da yapmayacak. Bu işin halkla pek ilgisi olmayacak" iddiasında bulundu. Siyasi eleştirilerin kişisel hakaretlerle karıştırılmaması gerektiğini bildiren Bekaroğlu, "Sosyal medyada "Bekaroğlu Numan Bey'e Firavun demiş' diye yazılmış. Olay şu. Dünkü kongrede Numan Bey konuşmasını yaptıktan sonra salonu terk etti bizi dinlemedi. Oysa kongre en üst istişare organıdır. Ben bu tutumunu eleştirdim; kendini özel görenler böyle yapar, bu bir tür Firavunluk davranışıdır dedim. Allah(CC), Kur'an'da Mısır tarihini anlatmak için mi Firavunlardan söz eder yoksa bize kaçınmamız gereken davranışları mı anlatır?" diye tartışmalara açıklık getirdi.