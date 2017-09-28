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Behzat Ç yazarı Emrah Serbes kazayı itiraf etti

Bir döneme damga vuran Behzat Ç dizisi yazarı Emrah Serbes'den son dakika itirafı. Kazayı ben yaptım diyerek günler sonra itiraf edip teslim oldu. Peki Emrah Serbes kimdir?

28 Eylül 2017 Perşembe 13:41
Behzat Ç yazarı Emrah Serbes kazayı itiraf etti

Günün en önemli gelişmesi. Behzat Ç yazarı Emrah Serbes'den şok itiraf. Geçtiğimiz günlerde bir kazaya sebebiyet verdiğini ve kazayı en yakın arkadaşının üstlendiğini itiraf eden Emrah Serbes yazdığı mektupla sosyal medyayı salladı.

Vicdan!

Kazayı günler öncesinden yaptığı dile getiren, ancak kazayı Beşiktaş tribününden bir arkadaşını üstlendiğini, eve gittiğinde bu vicdanın kendisini mahvettiğini açıklayarak kazayla ilgili tüm açıklamaları yaptı. Emrah Serbes'i vicdan yazısı kısa sürede rekor kırdı.

İşte O Yazı..

Teslim oluyorum. İtirafımdır

Twitter üzerinden Teslim oluyorum, itirafımdır diyerek bugün teslim olduğunu açıkladı. Emrah Serbes şu anda gözaltına alındığını yakın çevresi duyurdu. 1 saatte bu itiraf 10binin üzerinde paylaşım aldı. Şimdi Serbes'in ne kadar ceza yiyeceği merak konusu oldu. 

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