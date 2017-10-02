Bedelli Askerlik kampanyası ses getirdi! MTV yerine Bedelli Askerlik geliyor

Günlerdir gündemden düşmeyen Bedelli Askerlik için hükümetin her kanadı şu an için gündemimizde yok desede Bedelli Askerlik kaçınılmaz olacak gibi duruyor. Hükümet bu günlerde özellikle vergi zamları nedeniyle topa tutularak, zor durumda kalıyor. Ancak bir kaç hesaptan ortak akıl olarak MTV zamları nedeniyle Bedelli Askerlik çıkartılsın böylece herkes mutlu olsun yorumları yapıldı. İlk olarak kulağa hoş gelmese de daha sonra düşünülerek bu konu öne alınıyor.

Bedelli Askerlik bu sefer çıkıyor!

MTV ve diğer vergi zamlarından vazgeçmek üzere olan hükümet, Bedelli Askerliği çok sıcak bakıyor. Şu sırada da gündemde olan MTV yerine Bedelli askerlik haber24'ün hükümete yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre yakın zamanda duyurulacağı açıklandı. Sizler kampanyaları sürdürdükçe Bedelli Askerlik kaçınılmaz olacak.

Yakın bir zamanda Bedelli Askerlik müjdesini duyacaksınız.