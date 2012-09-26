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Bebeğin boynunu makasla keserek öldürdü

Kayseri'de dünyaya getirdiği bebeğini boynunu makasla keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 20 yaşındaki Hülya Şahin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

26 Eylül 2012 Çarşamba 13:00
Bebeğin boynunu makasla keserek öldürdü

Anne ve babasının ayrılması üzerine Kayseri'ye gelerek bir markette çalışmaya başlayan Hülya Şahin, işyerinde tanıştığı 24 yaşındaki Kadir Çakal ile arkadaş olurken ailelerin tanışması için Mersin'e gitti. Kadir Çakal ile bir süre birlikte yaşayan Hülya Şahin, bu ilişkiden dünyaya gelen bebeğini Kayseri merkez Melikgazi İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki evde 20 Ocak 2012 tarihinde annesi 39 yaşındaki N.Ş. ve kız kardeşi 17 yaşındaki S.Ş'nin yardımıyla doğurdu. Doğum ardından görülen kanamanın devam etmesi üzerine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne getirilen genç kız, hastane polisine verdiği ifade evde düşük yaptığını ve ölü doğan bebeğini poşet içerisine koyduğunu söyledi.

Hülya Şahin'in evine adli tıp doktoruyla birlikte gelen polisler, poşet içindeki, erkek bebek cesedini inceledi. Yapılan otopside bebeğin doğum sonrası boynunda oluşan bazı kesikler sonucu öldüğü belirlendi. Hülya Şahin hastanedeki tedavisi ardından bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. 

Hülya Şahin, tutuklu olarak getirildiği 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadede, çok pişman olduğunu söyledi. Sanık avukatı Sümer Erol da yaptığı savunmada şöyle dedi: "Hülya Şahin, Türkiye'deki kadın sorunlarının bir parçası. Bu; sosyal bir yara, çok trajik bir olay. Müvekkilim zihinsel bir bulanıklık içerisinde kendini kaybedip bu olayı gerçekleştirmiştir, çok pişmanlık duymaktadır."

Mahkeme Başkanı Hakim Levent Şahin de, "Bu olay bizim için de çok trajik bir olay ama ne yapalım" dedi. Mahkeme, gayrı meşru olarak dünyaya getirdiği bebeğini doğurduktan sonra boynunu keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hülya Şahin'e 'Alt soyu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdikten sonra sanığın duruşmadaki iyi halini ve samimi itiraflarını göz önüne alarak ömür boyu hapis cezasına çevrildi. Kararı duyan Hülya Şahin, duruşma salonundan çıkarılırken gözyaşlarını tutamadı.

DHA

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