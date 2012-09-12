BDP'lilerin kuçaklaştığı PKK'lılar öldürülmüş

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar köyü kırsalında 2 askerin şehit olduğu olayın ardından başlatılan operasyonlarda öldürülen 26 PKK'lı arasında, BDP'lilerle kucaklaşan örgüt üyelerinin çevre güvenliğini sağlayan militanların da olduğu belirtildi.

Şemdinli ilçesinde askeri bölgeye getirilen 26 örgüt mensubunun kimliklerinin belirlenmesine çalışılıyor. Star'ın haberine göre, kimliği belirlenenler arasında BDP'lilerle kucaklaşan ve daha sonra Murat Karayılan'ın talimatı ile Kandil'e çağrılan 3 örgüt üyesinin çevre güvenliğini sağlayan militanlardan bazılarının da öldüğü öğrenildi.

ÖLMEK İSTEMEDİM, TESLİM OLDUM

Aynı grupta bulunan ancak güvenlik güçlerine teslim olan kadın örgüt üyesi, çatışmalarda ölmemek için teslim olduğunu söyledi. 6 arkadaşını kaybettiğini söyleyen kadın militan, operasyonların yoğunluğu nedeniyle dağda ölümden başka yol olmadığını ifadesinde anlattı.