BDP’li vekil Buldan’ın şaşırtan tweeti!

BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan attığı Twitlerle takipçilerini sık sık sağlık durumu konusunda bilgilendirdi, ayrıca güncel olaylara ilişkin görüşlerini paylaştı. 14 Temmuz mitinginde ayağından yaralanan Pervin Buldan’ın hasta yatağında güncel olaylara ilişkin fikirlerini twitlerken kullandığı “İçişleri Bakanı yine s...k, s...k, konuşmuş” ifadesi izleyen ve sevenlerini şaşırttı.

Pervin Buldan Bayram günlerinde attığı twitlerde “İdris Naim Şahin yine konuşmuş, Ama bu sefer gerçekten çok s...k, s...k konuşmuş” ifadelerini kullanarak takipçilerini hayrete düşürdü. Twitlerine uzun süre birlikte demokrasi mücadelesi verdiği Cemal Kavak'a Allah'tan rahmet dileyerek devam eden Buldan, uçuruma yuvarlanan askerler konusunda da “Roboski’de çocuklarının cenazelerini sırtlarında taşıyanlar bugün yaşamını yitiren askerleri de kendi sırtlarında taşıdılar. İşte İnsanlık !!” dedi. Buldan sağlık durumu konusunda da takipçilerini “Ayağımdaki alçı çıkarıldı. Ama ayak ölmüş. Kaslar çalışmıyor. Fizik tedavi sürecim başladı. Fizyoterapist kasları güçlendirecek” diye bilgilendirdi.

-TWİTTER’LI SİYASET-

Diyarbakır’da BDP ve DTK tarafından, 14 Temmuz'da yapılması planlanan mitinge, polis mitingin izinsiz olduğu gerekçesiyle sert bir şekilde müdahale etmişti. Polis saldırısı sonucunda ayağından yaralanan BDP Grup Başkan Vekili ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, İçişleri Bakanı İdris Naim, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa Yağmur hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Açıklama yine, BDP Genel Merkezi’nin Twitter hesabından yapılmıştı.

DHA