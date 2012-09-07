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BDP’den tepki: ’Meclis’i kilitleriz’

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, AK Parti’nin erken seçim görüşmeleri sırasında partisini devre dışı bırakması ve bir daha BDP’yle görüşülmeyeceğini açıklamasına tepki gösterdi.

07 Eylül 2012 Cuma 10:45
BDP’den tepki: ’Meclis’i kilitleriz’

ANKARA(ANKA) - Kaplan, "AKP bu tavrında ısrar ederse meclisi kilitleriz, iç tüzük buna imkân tanıyor AKP, BDP ile görüşmem diyerek içtüzük 19.mad. uyarınca tüm danışma kurulu /uzlaşma imkânlarını ortadan kaldırmış oluyor, MHP de onu kurtaramaz" dedi.

Kaplan konuya ilişkin Twitter açıklamasında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Yargıya söyledik gerekeni yapın" açıklamasının da açıkça "anayasayı ihlal suçu" olduğunu iddia etti. Kaplan, "Eskiden savcılar K.Evren'e soruşturma açmaya korkardı, şimdi başbakana başbakana fezleke hazırlayacak savcılar Ankara'da var mı? Yargıç teminatının olmadığı yerde korku vardır cesaret edemezler adaletin olmadığı yerde herkes suçlu duruma düşebilir (Duwerger) sözü [Maurice Duverger] bugünün Türkiye'sini tarif ediyor" dedi.

-"MECLİS'İ KİLİTLERİZ"-

Yakın gelecekte üç seçim bulunduğunu, "siyasi partiler ve seçim yasaları değişsin, adil bir seçim, milletin özgür iradesi olsun, milletin iradesine saygılıyız" diyenlerin, darbe seçim yasalarına karşı olan herkesin, önce demokratik seçim yasalarında buluşması gerektiğini belirten Kaplan şöyle devam etti:

"AKP+MHP seçimi erkene alsa ne yazar, aslolan milletin özgür iradesidir, her seçim bizi daha fazla güçlendirir, seçimden hiç bir zaman kaçmadık önümüzde ki yerel seçimlerde başta HDK bileşenleri olmak üzere, emeğin/halkların/ezilenlerin birliği seçimden güçlü çıkacaktır, buna hazırız. AKP Grup Başkanvekili bir daha BDP ile görüşmeyeceğiz demiş, büyük laf etmişsin, siyasette küslük olmaz, milletin iradesine saygılı olacaksınız AKP bu tavrında ısrar ederse meclisi kilitleriz, iç tüzük buna imkan tanıyor AKP, BDP ile görüşmem diyerek içtüzük 19.mad. uyarınca tüm danışma kurulu /uzlaşma imkanlarını ortadan kaldırmış oluyor, MHP de onu kurtaramaz."

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