Galeriler Videolar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

BDP "Kürdistan İslam Konferansı" düzenliyor

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, kentte ’1’inci Kürdistan İslam Konferansı’ düzenleyeceklerini açıkladı.

06 Eylül 2012 Perşembe 16:20
BDP

Diyarbakır'da basın toplantısı yapan Tan, konferansın Diyarbakır'da 8-9 Eylül tarihleri arasında düzenleneceğini söyledi. Milletvekili Tan, konferansa Türkiye ve bölgenin önemli din alimleri ile kanaat önderlerinin da aralarında bulunduğu yaklaşık 150 kişinin katılacağını söyledi. Ortadoğu'nun yeniden şekillendiğini ve İslam dünyasında ciddi değişiklerin olduğunu söyleyen Tan, şöyle konuştu.

"Cezayir, Tunus, Libya, Lübnan, Irak ve Kürdistan'a kadar İslam dünyasında ciddi sosyal, siyasal ekonomik değişimler ve hadiseler var. Bu büyük olayların nereye doğru gideceğini bugünden kestirmek imkansız. Meselenin entelektüel, fikri, felsefi ve sosyal boyutlarıyla ilgili tabiki çok daha ciddi tartışmalar var. İslam dünyasında da derin, dini, etnik ve sınıfsal sorunlar var. Ortadoğu'da Kürt meselesinin de ortasına oturduğu farklı halkaların, farklı diller konuşan halkların birlikte nasıl yaşabilecekleri veya yaşamaları gerektiği gibi ciddi tartışmalar ve sorunlar yaşamakta. Bu coğrafyanın kadim dini olan İslam bu konuda neler söylüyor? Bu sorunlarımızı nasıl çözebiliriz. Daha da özelinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakan'ın bugün neo faşist, ittihatçı, Enver Paşacı bir söyleme kaymış bulunan Başbakanı'nın her gün ağzına pelesenk ettiği din ve İslam, Türkçü Türk İslamcı, İslam acaba bizim bildiğimiz gerçek İslam mı? Gerçek İslami anlayış mı? Ve bu İslamı kendine polemik malzemesi yapan Kürtleri ve Kürt siyasetini her fırsatta İslam dışı ilan eden Başbakan'ın dile getirdiği politikalar ve siyaset, Ortadoğu'da, Suriye'de, Irak'ta yürüttüğü politika acaba dini mezhebi, etnik sorunların ve sınıfsal sorunların çözümünde etkili olabilecek bir anlayışmı? Bu sahte İslami anlayışın ta Emevi önemine kadar giden kökeni nerede? Bizler Kürt, Kürdistanlı Müslümanlar bölgemizdeki bu sorunlara nasıl yaklaşmaktayız. Üzerinden sürekli polemik yapılan Kürt sorununa nasıl yaklaşmalıyız. Acaba biz Kürt ve Kürdistanlı Müslümanlar bütün bir Ortadoğu'ya örnek olacak."

Tan, bir gazetecinin sorusu üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürtler için Zerduşluk kavramı kullandığını ve bunu polemik malzemesi yaptığını savundu. Tan, şöyle dedi: "Bunu tartışacağız. Başbakanın Zerduşluk suçlamalarına karşılık veya 'Sen de Şamansın' diyerek polemik yapmak mümkün veya 'Senin zihniyetinde Şamanizm'in etkileri var' demek mümkün. Ama biz bu tip polemikleri doğru bulmuyoruz. Neticede bir insan Şaman'da olabilir. Zerduş da olabilir, Yezidi, Müslüman, Sünni, Şii, Alevi, sosyalist, liberal herhangi bir düşünceye sahip olabilir. Sorun bir birini şu veya bu düşünceye itham etmek değildir. Farz edinki bütün Kürtler bırakın Zerduşluğu Hıristiyan'dır. Peki Kürtlerin bir hakkı yok mu? Hıristiyan'ın, Zerduş'un, Ermeni'nin, Süryani'nin bir hakkı yok mu? Mesele bir hak ve özgürlükler meselesidir. Başbakan'ın çarpık zihni bunları anlayabilecek entelektüel derinliği de sahip değildir. Etrafındaki devşirme tayfası da ona bunları kavrayamadığını, anlayamadığını söyleyebilecek bir cesarete sahip değillerdir. Veya o cesaretinde ötesinde önce bir fikir ahlakına sahip değildir. Etrafındaki zevata sorsa veya onlar cesaret edip fikir namusuna sahip olarak iki kelime laf edebilseler Başbakana bunun bir din, mezhep, etnisite veya bir sınıf meselesi olamadığını yani hakların tanınması açısından öncelikle bir hak ve özgürlükler meselesi olduğunu söylerdi. Biz bunların cevabını işte bu konferansta hepsini açık ve saçık şekilde vereceğiz."

BDP Milletvekili Altan Tan, Başbakan Erdoğan'ın BDP milletvekilleri için "Meclis'i bıraksınlar Kandil'e gitsinler" dediği hatırılınca, çoğu zaman "Faydasız sorunun gereksiz cevabını vermek gibi bir mecburiyet doğduğunu" bunun da "Polemik" olarak adlandırıldığını söyledi. Tan, şöyle konuştu:

"Biz de ona, 'Sen başına bir şapka al Genelkurmay Başkanı ol. İdris Naim Şahin'i de Jandarma Genel Komutanı yap' diyebiliriz. Ama buradan bu ifadelerden bir şey çıkmaz. Onun için herkesin aklını başına alıp sükunetle, sakin bir politik akıl ve aklı selimle olaylara yaklaşma mecburiyeti vardır. Başbakanı bu akla davet ediyoruz. Ama bizde Kürtçe bir tabir var. "Ka akıl' yani 'nerede akıl' demek. Maalesef o akıl yok büyük meseleleri var Türkiye'nin. Yine Kürtçede bir laf var ' Akle sıvık, bare gran' yani hafif bir akıl sulandırılmış bir akıl, ama çok büyük bir yük yüklenmiş. Yani Başbakanın durumu bugün budur maalesef."

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim