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BDP'li Altan Tan'dan küstah tehdit!

BDP’li Altan Tan Türkiye’yi açık açık terörle tehdit etti. Tan "Kürdistan’ı Erdoğan ve Şahin kuracak. Aklınızı başınıza alın. ’Kavga edeceğiz’ diyorsanız azdan az, çoktan çok ölür. Sizden korkan sizden beter olsun" dedi.

25 Eylül 2012 Salı 16:22
BDP'li Altan Tan'dan küstah tehdit!

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, önceki akşam saatlerinde karayoluyla Bingöl'e gitti. Tan, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan BDP il binasını ziyaret etti.

Altan Tan çeşitli tarihlerde güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmalarda öldürülen PKK'lıların fotoğraflarının asıldığı afişin önünden partililere seslendi. Tan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i sert bir dille eleştirdi.

Her şey özerklik için

Son günlerde yaşanan olaylardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren BDP'li vekil, "Aklınızı başınıza alın. Bu yol, yol değil. Bütün ölümler bizim ölümlerimiz. Biz barış istiyoruz ve demokratik özerlikten bahsediyoruz. Siz ise 'Çekin gidin' diyorsunuz. Anladığınız bizi teslim almaksa, bizi Kemalistler, İsmet Paşa, Süleyman Demirel alamadı. Kıçı kırık 3 tane adam mı alacak? Biz illa da 'Kavga edeceğiz' diyorsanız. Azdan az ölür, çoktan çok ölür. Sizden korkan, sizden çekinen, sizden beter olsun inşallah" diye konuştu.
 

'Ülkeyi Tayyip bölecek'

Tan şöyle devam etti: Seçim döneminde ben Başbakan'a da söyledim. Sen bunu korucu başlarıyla, etrafındaki devşirme Kürtlerle çözemezsin. 50 bin insan öldü. Az mı? Bir 50 bin insan daha mı öldürüp mezara koyalım? Kürdistan'ı kim kuracak biliyor musunuz? İdris Naim Şahin ile Tayip Erdoğan. Bizim genel başkanımız Selahattin Demirtaş bunu söyledi. Dedi ki, "Siz, bu ülkeyi bölmek üzere bir yerden emir mi aldınız?"

Vali de nasibini aldı

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, isim vermeden Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i de sert bir dille eleştirdi. Tan, "Bingöl'ün bütün sokaklarını kestin, vatandaşlara gaz verdin. Silah kullandı. Benim de içinde bulunduğum milletvekillerini, halkı çevre yolunda tuttun. Peki ne kazandın? Sadece öfke, nefret ve kini dozajını artırdın" ifadesini kullandı.

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