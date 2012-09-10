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BDP, dayakçı yazarı korumaya aldı

Y.G., BDP’li Tuncel’in evlendirdiği Özgür Gündem yazarı Hayri Tunç’tan dayak yiyince, partinin "Şikâyetçi olma" baskısıyla karşılaştı.

10 Eylül 2012 Pazartesi 10:20
BDP, dayakçı yazarı korumaya aldı

BDP'lilerin "Gazete zarar görür" demesine rağmen Y.G. savcıya gitti.

BDP, karısını döven Özgür Gündem yazarı Hayri Tunç'u gazete zarar görmesin diye korumaya alarak, mağdur eşinin şikâyette bulunmasını önlemeye çalıştı. PKK'ya yakın Özgür Gündem gazetesi yazarı Hayri Tunç, BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel başta olmak üzere partililerin aracılığıyla kendisinden 10 yaş küçük Y.G. ile evlendirildi. Sebahat Tuncel ile Abdullah Öcalan'ın avukatı Doğan Erbaş'ın katıldığı düğünle evlenen çift arasında kısa sürede anlaşmazlıklar baş gösterdi. Önce eşine psikolojik şiddet uygulayan Tunç, sonra da feci şekilde dövdü. Hastaneye giden genç kadına verilen darp raporunda kolunda ısırık izleri, sol elmacık kemikte ezilme ve sağ kolda yarık bulunduğu belirtildi. 

'ŞİKÂYETÇİ OLMA' 

Savcılığa suç duyurusunda bulunmak isteyen Y. G.'ye bu kez BDP'li yöneticilerden "Partimiz ve gazete zarar görür. Şikâyetçi olma" baskısı geldi. Ancak genç kadın tüm baskılara rağmen darp raporuyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, şikayet dilekçesi verdi. Dilekçesinde eşinin kendisini darp ettiğini, eşi ve ailesi tarafından dolandırıldığını belirten Y.G., memleketi Bingöl'e döndükten sonra boşanma davası da açtı. SABAH'a yaptığı açıklamada "BDP yöneticileri susmamı istedi. En çok da bu zoruma gitti. Susmayacağım, davalarımın arkasındayım" diyen genç kadın, eşinin ailesiyle birlikte kendisini darp ettiğini, 70 bin liralık düğün gelirine el konulduğunu ve 87 bin liralık borçlu dükkânın usulsüz şekilde üzerine geçirildiğini söyledi. Boşanma davası Bingöl Aile Mahkemesi'nde devam eden Y.G. şöyle devam etti: "Hayri Tunç ve ailesi benim altınlarımı aldı. Beni BDP yöneticileri istedi. Düğünümüze katıldılar. Düğünün ikinci günü 70 bin TL'lik takılarıma el koydular. Bana şiddet uyguladılar. Dükkânın borcunu bana yıktılar, dolandırıldım. Bir de dayak attılar." Hayri Tunç'un, bir arkadaş ortamında tanıştığı Bingöllü Y.G. ile evlenmek için BDP'yi araya sokması üzerine Bingöl BDP İl Başkanı Halis Yurtsever ve beraberindeki partililerin kız istemeye gittiği öğrenildi. Ailenin rızasıyla 29 Ekim 2011'de evlenen çiftin düğününde BDP İstanbul Milletvekili Tuncel gelinle birlikte halay çekti. Ancak çiftin resmi nikahı Y.G.'nin ısrarları sonucu evlendikten 4 ay sonra kıyıldı. Düğünde toplanan yaklaşık 70 bin TL'ye Tunç ailesi tarafından el konulduğu için kızan gelinin ailesi nikâha katılmadığı için Y. G.'nin nikâh şahitleri belediyenin temizlik personeli oldu. 

AİLECE DÖVDÜLER 

18 Temmuz 2012'de ise eşinin telefonda başka bir kadınla mesajlaşmasına tepki gösteren Y.G. çıkan tartışma sonucu kocası tarafından darp edildi. Y.G., Hayri Tunç'un saçından sürükleyerek götürdüğü babasının evinde de Tunç'un kardeşleri ve halası tarafından darp edildi. Kaçarak polise sığınan ve kıyafetleri yırtılmış halde Haseki Hastanesi'ne götürülen kadın bir gece hastanede kaldı ve darp raporu verildi. Bu gelişmelerden sonra Hayri Tunç'un, kendisine boşanma davası açan Y. G. hakkında, "Olayı basına sızdırırsa ben de uygunsuz fotoğraflarını yayarım" şeklinde tehditler savurduğu iddia edilirken, BDP yönetimi ve Özgür Gündem gazetesindeki birçok ismin de Y. G.'yi arayarak "Bu olay basına intikal etmesin. Parti ve gazete zedelenir" dediği öğrenildi. Sebahat Tuncel'in genç kadına haber yollayarak "Borçları üzerinden kaldıracaklar. Basında haber olmasın" dediği öne sürüldü. Ayrıca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de aracılar kanalı ile Y.G.'ye ulaşarak şikâyetçi olmamasını, olayı basına intikal ettirmemesini istediği iddia edildi. 

BORÇLU ÇIKARDILAR

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Fatih'teki özel bir hastanede kadın doğum asistanı olarak çalışan Y.G., düğününde toplanan 30 bin lira para ve 40 bin liraya yakın ziynet eşyasına eşinin ailesi tarafından el konulduğuna ilişkin savcılığa şikayette bulundu. Y.G., dilekçesinde altınları kendisinden alındığı için eşinin kitapçı dükkânını üzerine yapmak istediğini ve buna sevindiğini anlattı. Y.G.'den alınan imza ile gerçekten de dükkân genç kadının üzerine yapıldı. Ancak o imza Y.G.'nin başına bela oldu. Genç kadın, kitap dükkânı ile birlikte 14 bin liralık vergi borcu ve bankalardan toplam 87 bin liralık krediyi devraldığını fark etmedi. Y.G., yurtdışına çıkmak için yaptığı vize başvurusu "Borçlarınız var" denilerek onaylanmayınca gerçeği öğrendi. 

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