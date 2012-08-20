Bayram ziyareti yapmayanlara ’sulu’ ceza!

Darende Kaymakamı Mehmet Aktaş, bayram dolayısıyla bazı mahalleleri ziyaret etti.

Gökyar Mahallesi’ndeki ziyareti sırasında ilginç bir gelenekle karşılaşan Aktaş, vatandaşların birbirlerinin başından aşağı su döktüğünü görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Bunun üzerine mahalle sakinlerinden Mehmet Sungur, Aktaş’a yıllardır devam ettirdikleri gelenek hakkında bilgi verdi. "Sıla-i rahim"de bulunmayan, bir önceki dini bayramda akrabalarını ziyaret etmeyenlerin başından aşağı su döktüklerini anlatan Sungur, "Geçen bayram bayramlaşmaya katılmayan, akrabalarını ziyaret etmeyenlerin başından hiç beklemedikleri bir anda sular boşalıyor. Çoğu kişi bu durumu bildiğinden hazırlıklı oluyor.

SUDAN NASİBİNİ ALIYORLAR

Dolayısıyla bayramlarımızı hep bir arada geçiriyoruz. Bayramlaşmayı kaçırmamak için Adana’dan, İstanbul’dan gelenler var. Şenlik havasında geçen bayramlaşmada bayram ziyareti yapmayanlar sudan nasibini alıyor" diye konuştu. Aktaş da sevinç günleri bayramlarda vatandaşların bir arada, güzel diyaloglar içerisinde bulunmasının hoş olduğunu söyledi.

Bayram ziyareti yapmayanlara verilen cezanın şaka mahiyetinde olduğunu belirten Aktaş, uygulamanın bayrama renk kattığını kaydetti. Aktaş, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

AA