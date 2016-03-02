Bayıltan Koşu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yeşilay Muğla Şubesi ve Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ortaokullar Arası Kros' koşusu 4 kategoride 120 öğrenci katıldı. Havanın sıcak olması nedeniyle öğrenciler zor anlar yaşadı.