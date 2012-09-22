Bayern Münih dolu dizgin

Almanya Birinci Ligi'nde (Bundesliga) bugün oynanan 4. hafta karşılaşmaları sonrasında Bayern Münih, deplasmanda Schalke 04'ü 2-0'lık skorla yenerek, averajla liderliğini sürdürdü.





Schalke 04 karşısında maçı 55. dakikada Toni Kroos ve 58. dakikada Thomas Müller'in golleriyle 2-0 kazanan Bayern Münih, 4. haftayı da kayıpsız geçerek, 12 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Ligde ikinci sırada, 12 puana sahip olan ve dün oynanan karşılaşmada FC Nürnberg'i deplasmanda 2-1 yenen Eintracht Frankfurt yer alıyor.





Bu sezon ilk yenilgisini alan Schalke 04 5, FC Nürnberg ise 6. sırada bulunuyor.





Bundesliga'da bugün alınan sonuçlar şöyle:





Schalke 04-Bayern Münih: 0-2





VfL Wolfsburg-Greuther Fürth: 1-1





Mainz 05-FC Augsburg: 2-0





Hamburg-Borussia Dortmund: 3-2





Fortuna Düsseldorf-SC Freiburg: 0-0





Bundesliga'da 4. hafta karşılaşmaları, yarın oynanacak olan Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen-VfB Stuttgart ve Hoffenheim-Hannover 96 maçlarıyla tamamlanacak.