Bayern liderliği korudu

Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih evinde Wolsburg'u konuk etti. Allianz Arena'da oynanan mücadelede Bayern'in gollerini Schweinsteiger ve Mandzukic (2) attı.

Maçın başlam düdüğünden itibaren rakip kaleye yüklenen ev sahibi ekip, ilk golünü 24. dakikada Schweinsteiger ile buldu. İlk yarı 1-0 Bayern üstünlüğü ile geçilirken ikinci yarıda da Kırmızı-Beyazlı takım oyuna hakim olan taraftı. 57'de yeni transfer Mandzukic önce farkı ikiye, 65'te de üçe çıkararak Bayern Münih'i rahatlattı.

Bu sonuçla Bayern, 5 maçta da fire vermeyerek 15 puanla liderliğini sürdürürken Wolfsburg 5 puanda kaldı.

Gol düellosunda kazanan yine Bayern

Lig ikincisi Frankfurt ile son şampiyon Dortmunda arasındaki mücadele ise gol düellosuna sahne oldu. 24. dakikada Piszczek ve 28. dakikada Reus ile bir anda 2-0 öne geçen Dortmund, ikinci yarının başında bezer bir şekilde 49'da Aigner ve 51'de Inui'nin gollerine engel olamadı. Lakin çabuk toprlanan son şampiyon 54'de Götze ile tekrar öne geçti. Bu sefer yanıt 73'te Soares'ten geldi: 3-3.

Bu sonuçla Frankfurt 13 puanla 2. sırada kendine yer bulurken Dortmund 8 puanda kaldı.

Diğer maçlarda alınan skorlar şöyle;

Schalke-Mainz: 3-0

Fürth-Düsseldorf: 0-2