Baup: ’’Cesaretle rakibimizin üzerine gittik’’

Olympique Marsilya takımının teknik direktörü Elie Baup, 2-0'dan sonra cesaretle rakibin üzerine giderek beraberliği yakaladıklarını söyledi.





Baup, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmada topu fazla kullanıp, oyunu kurmak istediklerini belirterek, ''2-0'dan sonra zaman zaman yetersiz kaldık. Ama sonunda cesaretle rakibimizin üzerine gittik, kalbimizle aradık ve beraberliği yakaladık'' dedi.





Fransız bir gazetecinin, ''Bu inanılmaz statta ve atmosferde 2-0'dan 2-2'ye getirerek, 'cehennemden kurtuldunuz' diyebilir miyiz?'' demesi üzerine Elie Baup, ''Oyuncularımız bu tarz statlarda, atmosferde oynamayı çok seviyorlar. Oyunun gidişatına bakıldığında 2-0'ı çok kabul edecek değildik. Şanslar yakaladık ve 2-0'a razı olmadık'' şeklinde konuştu.





Fenerbahçe'nin grubun favori takımı olduğunu daha önce söylediğini hatırlatan Baup, ''Biz de elimizden geleni yaptık. Grubun geri kalan maçları öncesinde bu sonuçla moral bulduk'' ifadelerini kullandı.



