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Batuhan’ın oyununu Aybaba bozdu

Babasına "Bu akşam kamp var, eve gelmeyeceğim" diyen Batugol'ün katakullisi, Orhan Karadeniz'in Samet Aybaba'ya "Kamp mı var?" diye sormasıyla ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcı "Sana kamp var" deyip yıldızını tesislere yolladı.

13 Eylül 2012 Perşembe 10:10
Batuhan’ın oyununu Aybaba bozdu
Beşiktaş'ın disiplinsiz yaşantısıyla ünlenen genç golcüsü Batuhan Karadeniz, geçtiğimiz günlerde gizli bir gece gezmesi planlamıştı ki; babası Orhan Karadeniz ve teknik direktör Samet Aybaba'nın organize çalışmasıyla yakalandı...
 
Babasını arayan ve "Bu akşam kamp var. Ümraniye'deyim, eve gelmeyeceğim" diyen 21 yaşındaki oyuncu, Orhan Karadeniz'i şüphelendirdi. Çünkü ne o akşam ne de ertesi gün maç yoktu. Baba Karadeniz, hemen telefona sarıldı ve Beşiktaş'ın hocası Aybaba'ya ulaştı.
 
Orhan Karadeniz, tecrübeli hocaya "Bu akşam kamp mı var hocam?" diye sordu. Aybaba ise "Hayır, yok" dedi. Genç oyuncunun babası, oğluyla arasında geçen diyaloğu deneyimli çalıştırıcıya anlatırken, ardından Aybaba telefonla Batuhan'a ulaştı ve aralarında şu konuşma geçti:
 
- AYBABA: "Batuhan bu gece kamp mı var?"
 
- BATUHAN: "Yok hocam, nereden çıktı ki?"
 
- AYBABA: "Ama arayıp öyle söylemişsin sen babana da o yüzden sordum?"
 
- BATUHAN: "Yanlış anlamıştır hocam."
 
- AYBABA:"Yok yanlış anlamamış, gayet iyi anlamış. Madem kamp varmış bu gece sana dışarı çıkmak yok o zaman. Şimdi doğru Ümraniye'ye gidiyorsun."
 
ANLAŞMIŞLARDI!
 
İkili arasında geçen bu diyaloğun ardından Batuhan geceyi tesislerde tek başına geçirirken, Aybaba'nın genç oyuncunun transferi öncesi Orhan Karadeniz ile birlikte çalışma kararı da meyvesini vermiş oldu. Aybaba, Batuhan'ın kiralanmasından önce Orhan Karadeniz'le konuşmuş ve futbolcunun kariyerine zarar veren davranışlarının önüne geçebilmek için "Batuhan'ın tavır ve davranışlarına çeki düzen vermesi için bize yardımcı olmalısınız. Aksi takdirde ben kefil olduğum bu genç yeteneğin arkasında duramam. Uygunsuz hareketleri dozu aştığında anlaşmayı hemen feshedeceğiz" demişti.



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