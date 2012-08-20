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Batuhan’ın bitmeyen hasreti

Samet Aybaba, Batuhan'ın 8839 günlük hasretini dindirdi ancak golcü futbolcunun 997 gün sonra Beşiktaş formasını yeniden terletme özlemi bir başka maça kaldı.

20 Ağustos 2012 Pazartesi 13:05
Batuhan’ın bitmeyen hasreti

Beşiktaş’ın kısa bir süre önce Eskişehirspor’dan kiraladığı Batuhan Karadeniz, Süper Lig’in ilk maçında forma şansı bulamadı.

Siyah-Beyazlı formayı en son 25 Kasım 2009’da Şampiyonlar Ligi’nde oynanan ve 1-0 kazanılan Manchester United maçında giyen golcü futbolcu, 997 günlük hasretini İstanbul Büyükşehir Belediye ile oynanan maçta dindirmek amacındaydı. Ancak teknik direktör Samet Aybaba, yedek soyundurduğu Batuhan’a, tam anlamıyla hazır olmadığını düşünüyor olacak ki, ligin bu ilk maçında görev vermedi. Genç futbolcu, oyuna girmek için yedek kulübesinde şans beklerken, maça Almeida ve Mustafa Pektemek’le başlayan Samet Aybaba, Pektemek’in yerine Batuhan’ı değil, Mehmet Akyüz’ü oyuna almayı tercih etti.

 

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