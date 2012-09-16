Batuhan eriyor!

Golcü arayışı içerisindeki Beşiktaş, büyük bir sürprize imza atmış ve altyapısından yetişmiş olan Batuhan Karadeniz’i Eskişehirspor’dan kiralamıştı. Sezon başı kampına katılmaması nedeniyle yaklaşık 7.5 kilo fazlası bulunan genç forvet de ilk olarak diyete girmişti. Kulüpte Kaptan Toraman, evde ise eşinin markajında kalan Batuhan’ın uyguladığı diyet meyvelerini de vermeye başladı. Herkesin üzerine titrediği genç yetenek, kısa süre içerisinde 5 kilo vermeyi başardı. Batuhan böylece ideal kilosuna ulaşma yolunda dev bir adım atmış oldu. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada tatile gitmek yerine Ümraniye’de çalışmayı tercih eden Batuhan, kondisyon açığını da kapatmayı başardı.





Yarın ilk 11’de olacak





Teknik direktör Samet Aybaba da genç oyuncunun performansından son derece memnun. Sanica Boru Elazığspor karşılaşmasına çift forvetle çıkmayı düşünen kurt hoca, Hugo Almeida’nın yanında Batuhan’ı görevlendirmeyi düşünüyor.





Kaynak: Fanatik



