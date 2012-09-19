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Batman Devlet Hastanesinde skandal

2008 yılında kurulan 350 yataklı Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde skandalların ardı arkası kesilmiyor.

19 Eylül 2012 Çarşamba 12:31
Batman Devlet Hastanesinde skandal

 

Hastanede sıra almaya giden vatandaşları sırada bekleten otomasyon elemanları bilgisayarlara yükledikleri tavla ve okey oyunlarını oynamayı ihmal etmiyorlar.

 

"HASTANE OYUN YERİ DEĞİLDİR"

Star gazetesinin haberine göre, hastanenin ciddi bir müessese olduğunu belirten hasta yakınları, "Acil hastalarımıza sıra almak için kuyrukta beklerken personel ise bilgisayar başında oyun  oynamalarına hiçbir anlam veremiyoruz. Oyun oynamak istiyorlarsa gidip kahvehanelerde oynasınlar. Hastane  oyun yeri değildir." diyerek olaya tepki gösterdiler.

 

"YETKİLİLER UYUYOR, PERSONEL OYUN OYNUYOR"

Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde yaşanan oyun skandalına yetkililerin duyarsız olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Yetkililer uyuyor, personel oyun oynuyor. Bu gibi durumları defalarca hastane  idaresine iletmemize rağmen hiçbir çözüm alamadık. Milyonların harcandığı hastanede bu gibi olayların yaşanması yetkililerin duyarsız olduğunu gösteriyor." dediler.

"HASTANE BÖLGEYE HİTAP EDİYOR"

Batman'da kurulan Bölge Devlet Hastanesi'nin sadece Batman'a hitap etmediğini vurgulayan hasta yakınları tepkilerini şöyle dile getirdiler: "Bölge Devlet Hastanesi, bölge illerine de hitap ediyor. İl dışından gelen hastalar sıra almak için kuyrukta beklerken personelin bilgisayarlarda oyun oynaması olumsuz karşılanıyor. Yetkililerin konuyla ilgili olarak bir an önce soruşturma başlatması ve bilgisayarlara yüklenen oyunların silinmesi gerekiyor."

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