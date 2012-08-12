Batman’da transfer doludizgin

Batman Petrolspor, Adıyamanspor'dan Samet ve Fatih ile anlaşmaya vardı.

Spor Toto 3. Lig 2. Grup takımlarından Batman Petrolspor, Adıyamanspor'da top koşturan Samet Cantürk ve Fatih Şerifoğlu ile anlaşmaya vardı.



Kulüp Basın Sözcüsü Cemil Arıkan, yaptığı yazılı açıklamada, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, geçen sezon Adıyamanspor forması altında başarılı maçlar çıkartan Samet Cantürk ve Fatih Şerifoğlu ile anlaşmaya vardıklarını bildirdi.



Teknik Direktör Mehmet Gönülaçar'ın raporu doğrultusunda bu sporcuları transfer ettiklerini belirten Arıkan, 2 yıllık sözleşme imzaladıkları Samet ve Fatih'in İzmir Ödemiş'te yaptıkları kampa katılarak çalışmalara başladıklarını kaydetti.