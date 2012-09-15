Batalla & Pinto A.Ş.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor evinde Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede ilk gol konuk ekipten geldi. Sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen İlhan topu filelere gönderdi: 0-1.





Bu dakikadan sonra oyunüstünlüğünü eline alan Bursaspor Pinto ile 29'da beraberliği sağlarken Batalla 45'te ilk yarının perdesini kapatan golü attı.





İkinci yarıda da hız kesmeyen Bursaspor 70'te kazanılan penaltıyı Pinto ile değerlendirdi: 3-1. rahatlayan Bursaspor rakip kaleye daha çabuk gitmeye başladı ve 85'te Batalla, yerden çok şık bir vuruşla skoru tayin etti: 4-1.





Bu sonuçla Bursaspor puanını 6'ya çıkarırken Karabükspor 1 puanda kaldı.





Detaylar birazdan...