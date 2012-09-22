Başörtülü öğrenciler içeri giremez

Okulun kapısına asılan bazı kanun maddeleri delil gösterilerek, başörtülülerin içeriye alınmayacağı hakaretvari bir ifadeyle duyuruldu. DEÜ Rektörlüğü, jeofizik mühendisliğindeki uygulamaya soruşturma açıyor.

Zaman gazetesinin haberine göre, Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Rahmi Pınar'ın imzasıyla asılan yazılarda, eski kanunların geçerli olduğu belirtilirken uymayanların cezalandırılacağı, uymanın ise bir çağdaşlık gereği olduğu ifade edildi.

Başörtülü öğrenciler ise açıkça aşağılandıklarını, çağdaşlık kılık kıyafetle özdeşleştirilerek dinî inançlarından dolayı kendilerine yafta yapıştırılmak istendiğini kaydetti. Prof. Dr. Pınar, izinli olduğu için açıklama yapmazken Dekan Ercüment Yalçın, konunun bilgileri dışında cereyan ettiğini söyledi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün ise, "Hâlâ bilim insanlarının böyle şeylerle uğraşmasını kabul edemem. Gerekli inceleme ve soruşturmayı hemen başlatacağım." dedi. Bölümün kapısına asılan yazının kendilerini de son derece rahatsız ettiğini aktaran öğretim üyeleri de, üniversitenin adının bu tür yasakçı çıkışlarla anılmasından üzüntü duyduklarını söyledi.

"ÇAĞDAŞ İNSAN YASALARA UYAN İNSANDIR"

Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Rahmi Pınar'ın imzasıyla kapıya asılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2012-2013 eğitim ve öğretim yılı 1 Ekim 2012 tarihinde başlayacaktır. Her ders yılı başında sorun olan KILIK-KIYAFET ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikler ekteki yazı ile sizlere duyurulmaktadır. Bu yasalara göre "baş açık, saçlar düzgün taranmış ve toplanmış olur. Kurum içinde baş örtülmez" (yasadan aynen alınmıştır). Yasaya uymayanlar hakkında cezai hükümler bulunmaktadır. Söz konusu bu yasa değişmemiştir ve yürürlüktedir. Çağdaş insan, "yasalara uyan insandır." Öğrencilerimizin, konuyu dikkate alarak, eğitim yuvasında, eğitimlerini sürdürmeleri ve başarılı olmalarını dilerim."

