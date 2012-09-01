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Basketbolun kamp merkezi Bolu

Yaz aylarında birçok futbol takımının gözde kamp yerlerinden biri olan Bolu, şimdi de basketbol takımlarına ev sahipliği yapıyor.

01 Eylül 2012 Cumartesi 16:20
Basketbolun kamp merkezi Bolu
Temiz havası yüksek rakımı ve doğasıyla birçok futbol kulübünün kamp tercihinde ilk sırada yer alan Bolu, özellikle sıcak yaz döneminde futbol takımlarının gözdesi durumunda. Daha önce doğa turizmi ve kış sporuyla ön plana çıkan Bolu, artık birçok spor branşının da kamp merkezi haline geldi. Bolu son zamanlarda basketbol takımlarının da yeni kamp merkezi durumunda.

Bolu Valisi İbrahim Özçimen, yaptığı açıklamada, yaz aylarında aşırı sıcaklıkların yaşandığını ve insanların nefes almakta zorlandığı bu sıcak mevsimde sporcuların antrenman yapmasının hayli zor olduğunu söyledi.

Sıcaklardan etkilenen illere göre Bolu'nun daha serin olduğunu ve takımlar için kamp yapmaya müsait olduğuna dikkati çeken Özçimen, ''İlimiz diğer bölgelere göre bu anlamda oldukça iyi. Spor yapmaya elverişli ve oksijeni bol. Bu bakımdan dolayı Bolu'da yüzden fazla futbol takımını ağırladık. Bunlar arasında Süper Lig, PTT 1. Lig gibi bir çok ligden takımlar bulunuyor. Bolu'ya gelen takımları Gerede'de, termal tesislerde ve Bolu Dağı'nda bulunan tesislerde ağırladık'' dedi.

Özçimen, Bolu'da spor sahasına sahip olan otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını ve Bolu'da kamp yapmak isteyen takımların sıraya girmek zorunda kaldığını ifade etti.

Kamp yapmak için otellere çok sayıda talep olduğunu fakat arzın olmamasından dolayı bu talebin karşılanamadığına dikkati çeken Özçimen, basketbolda da kamp taleplerinin arttığını ve basketbol takımlarını Bolu'da ağırlamaya başladıklarını bildirdi.

Kışın Antalya yazın Bolu

Futbol takımlarını ağırlayan otellerin, futbol sahalarının yanında basketbol sahası da inşa ettiğini ve kampa gelen takımlara antrenman yapma imkanı sunduğunu anlatan Özçimen, Bolu'da daha önce Basketbol Milli Takımını ağırladıklarını, basketbol birinci ve ikinci ligden de birçok takımı ağırladıklarını belirten Özçimen, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Tofaş, TED Ankara Kolejliler, Gaziantep ve Beşiktaş basketbol takımları geldi. Galatasaray'da gelecek. Otellerimize ve kent merkezine yeni basketbol sahası yapacağız. Bolu Dağı'nda bulunan otelimiz tarafından yaptırılan kapalı spor salonu sonuç vermeye başladı. Bundan sonra futbolda başladığımız atağa basketbolda devam ettireceğiz. Kulüplerin devre arası ve kış aylarında kamp tercihi olan Antalya ne ise yaz aylarında aynı misyonu biz üstlenmek istiyoruz.''

Bolu'nun basketbol takımlarına hazır hale gelmesi için alt yapı çalışmaları ve yeni yatırımların yapılması gerektiğine işaret eden Özçimen, ''Baskette alternatifsiz olacağımızı ifade edebiliriz. Biz büyük merkezlere daha yakın ve ulaşım sıkıntısı olmayan bir bölgeyiz'' ifadelerini kullandı.

''Bolu kamp yeri için uygun''

Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TBL ekiplerinden TED Ankara Kolejliler Başantrenörü Ercüment Sunter de Bolu'da çok güzel bir ortamda yeni sezon hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi.

Türk takımlarının yıllardır yurt dışında kamp yaptığını ifade eden Sunter, ''Bolu da kısa bir süre içerisinde bunun yerini alacak. Oradaki organizasyonlara Avrupa'daki takımlarda buraya gelerek iyi bir ortamda hazırlanabilecek. Bizde buradan çok memnunuz'' dedi.

Bolu'daki temiz havanın, oyuncuların yeni sezona hazırlanmasına katkı sağladığını aktaran Sunter, şunları kaydetti:

''Bu havayı Bolu'dan elde ediyoruz, yemekler ve hizmet çok güzel. Şu anda Ankara ve İstanbul'da sıcak hava nedeniyle çalışmak çok zor. Bolu'da sıcak ama diğer bölgelere göre çok fazlada değil. Burada istediğimiz gibi çalışma yapabiliyoruz. Şartlar elverişli oldukça. Burada yapılan salonlar, tesisler var. Bunlar takımları gün geçtikçe Bolu'ya çekecek. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde Bolu'da daha fazla takım olacak, organizasyonlar yapılacak ve maçlar oynanacaktır.


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