Basketbolda 7. sırayı aldık

North Greenwich Arena'da oynanan maça milli takım, Özgür Gürbulak, İsmail Ar, Cem Gezinci, Ferit Gümüş ve Bestami Boz ilk beşiyle başladı.





Milliler, ilk periyodu 14-12, devreyi de 35-34 geride kapadı. 55-55 berabere girilen son periyot büyük çekişmeye sahne olurken, milli takım son saniyelerde bulduğu basketlerle mücadeleyi 76-74 kazandı.





Karşılaşmada 30 sayı üreten Ferit Gümüş takımın en skorer ismi oldu. Özgür Gürbulak 10 sayı, 13 asist, İsmail Ar da 10 sayıyla oynadı.





Riverbank Arena'da oynanan maçta Büyük Britanya'ya 2-0 yenilen Futsal Milli Takımı da oyunları 8'inci sırada tamamladı. Milli takım, oyunlarda galibiyet alma başarısını gösteremedi.





Erkekler 100 metre serbest kategorisinde mücadele eden milli yüzücü Beytullah Eroğlu, ikinci seride 1:38.45'lik derecesiyle 6'ncı oldu ve finale kalamadı.





Kadınlarda aynı kategoride yarışan Özlem Baykız da ikinci seride 1:29.64'lük derecesiyle 5'inci sırayı elde etti ve finale yükselemedi.