Başkent Yıldızları, Avrupa arenasına çıkacak





Türkiye Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi şampiyonu Başkent Yıldızları Spor Kulübü, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda mücadele edecek.





Romanya'nın Miercurea Ciuc kentinde 28-30 Eylül tarihlerinde yapılacak kupada, Başkent Yıldızları, Romanya ligi şampiyonu HSC Csikzereda, İsrail şampiyonu Maccabi Metulla ve Sırbistan şampiyonu Vitez Belgrade ile mücadele edecek.





Kulüp başkanı Handan Duman, yaptığı açıklamada, ''Avrupa'da ülkemizi temsil etme gururunu bir kez daha yaşayacağız'' dedi.





Ankara'da buz pistinin tadilatta olması nedeniyle nedeniyle uzun süreli bir kamp dönemi geçiremediklerini ifade eden Duman, ''6 günlük hızlandırılmış bir kamp yaptık. Ayın 27'sinde yola çıkacağız. Müsabakalarda genç bir kadroyla mücadele edeceğiz. Ayrıca yerli sporcularımızın yanı sıra kadromuzda Slovak ve Çek uyruklu sporcular da yer alıyor'' diye konuştu.





Şampiyonada (A) Grubu'nda yer aldıklarını ve gruptaki rakiplerinin oldukça güçlü olduğunu kaydeden Duman, şunları söyledi:





''Federasyonumuzun desteği ve özverili çalışmaları sayesinde Türk takımlarının seviyesi hızla yükseliyor ve kalite her geçen gün artıyor. Romanya'da bir kulüp takımı gibi değil, Ay-yıldızı temsil eden bir milli takım bilinciyle mücadele edeceğiz. Hedefimiz Avrupa'da Türk buz hokeyini en iyi şekilde tanıtmak ve başarılı sonuçlarla dönmek.''