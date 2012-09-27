Başkent'te korkutan yangın

Ankara'da kent merkezinde yangın çıktı.
Kızılay'da bulunan Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri bina içinden ve dışından müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Saat 13.30'da binadaki öğle yemeğinin hazırlandığı yemekhane katında çıkan yangının daha sonra binanın çatısına doğru yayıldı.
Binada bulunan yüzlerce personel yangının hemen ardından tahliye edildi.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında yoğun dumandan etkilenen kurum çalışanlarına sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.