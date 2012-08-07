Başkent'in gazı özelleşiyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın bugünkü Resmi Gazetede yer alan kararına göre, Kurul Kararının alındığı tarih itibariyle söz konusu hisselerin başka bir işleme gerek olmadan ve bedel alınmaksızın İdare’ye devredilmesine karar verdi.



Söz konusu hisselerin daha önceden özelleştirme kapsam ve programına alınmış yüzde 80 oranındaki hisse ile birlikte “blok satış” yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilmesi kararlaştırıldı.



İdarece, Şirket’in yüzde 100 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi sonucunda Hisse Satış Sözleşmesi ile elde edilecek gelirden, özelleştirme giderlerinin (Şirketin özelleştirmeye hazırlık çalışmalarının ve sermaye artırımı dahil Şirkette idari, mali ve hukuki yönden yapılacak düzenlemelerin gerektirdiği harcamalar ile sair giderlerin) düşülmesini müteakip, kalan tutardan 4/7/2012 tarih ve 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 23 üncü maddesi ile değişik 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Geçici 3 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen kurumlara ödemelerin yapılmasına karar verildi.



Şirketin yüzde 100 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi sürecine ilişkin iş ve işlemlerin İdare tarafından yerine getirilmesi kararlaştırıldı.Özelleştirme işlemleri 2 yıl içerisinde tamamlanacak.