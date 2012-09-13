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Başkent Gaz ihaleye çıktı

ÖİB, Başkent Gaz'ın özelleştirilmesi için ihaleye çıktı, teklifler 17 Aralık'ta alınacak.

13 Eylül 2012 Perşembe 12:15
Başkent Gaz ihaleye çıktı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Başkent Gaz'ın yüzde 100 kamu hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi için ilana çıktı. Şirket için son teklif verme tarihi 17 Aralık 2012 olarak belirlendi.

Başkent Doğalgaz'a ait hisselerin özelleştirmesiyle, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü'nün Botaş'a ve Hazine'ye olan borçlarının bir an önce ödenmesi amaçlanıyor.

ÖİB'nin web sitesinde yer alan ihale ilanında, ihale şartnamesinin 20 bin lira karşılığında idareden alınabileceği ifade edildi. İlana göre, teklif sahiplerinin ihaleye katılabilmek için 50 milyon dolar geçici teminat yatırmaları gerekecek.

Başkent Gaz hisselerinin özelleştirilmesi için daha önce açılan ihaleler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Hükümet, yatırımcıların Başkent Gaz'a ait hisselerin yüzde 80 ve yüzde 20 olarak ayrı ayrı özelleştirilmesinden duyduğu rahatsızlığı gidermek için Ankara Belediyesi'nin elindeki yüzde 20 hisseyi de özelleştirme kapsamına almıştı.

ÖİB tarafından son yapılan ihalede Başkent Doğalgaz'ın yüzde 80 hissesi için gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmelerinde katılan yatırımcılar 626 milyon dolar olan açık artırma başlangıç fiyatını yükseltmemiş ve ihale iptal olmuştu.

Başkent Gaz'ın son ihalesine Aygaz -Fernas İnşaat OGG, Akfen Holding, STFA Yatırım Holding ve Kolin- Cengiz-Limak OGG teklif vermişti.

Sektör yetkilileri, bundan sonraki süreçte Başkent Doğalgaz'ın borçlarından arındırılarak şirketin tamamı için ihaleye çıkılmasının talebi ve fiyatı yükselteceğini söylemişlerdi.

670 MİLYON DOLAR BORCU VAR
Nisan ayı itibariyle Başkent Doğalgaz'ın Botaş ve Hazine'ye yaklaşık 670 milyon dolar; Ankara Belediyesi ve EGO'nun, Başkent Doğalgaza'a 512 milyon lira borcu bulunuyordu.

Başkent Gaz'ın yüzde 80'lik kısım için ÖİB'nin iptal olan belediye ihalesinin ardından gerçekleştirdiği ilk ihalede, işadamları Mehmet Emin Karamehmet ve Mehmet Kazancı ortaklığındaki MMEKA 1.211 milyar dolar ile en yüksek teklifi vermiş, teklif sahibinin yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle ihale iptal edilmişti.

Halen 1.34 milyon abonesi ve 500,000 adet abone potansiyeli bulunan Başkent Gaz'da, bu kış Ankara'nın yüksekte kalan semtlerine gaz temin etmede sıkıntılar yaşanmıştı.

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