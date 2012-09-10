Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, ''18 Eylül 2012 tarihinde Ankara Rixos Otel'de saat 11.00'de yapılacak olan Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, federasyon başkanlığına Sayın Turgay Demirel ve Sayın Ali Doğan ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde aday olmuşlardır'' denildi.
Başkanlığa 2 aday
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), federasyonun 18 Eylül Salı günü Ankara'da yapılacak seçimli olağan genel kurulunda, mevcut başkan Turgay Demirel ile eski Ülkerspor Kulübü Başkanı Ali Doğan'ın ilgili mevzuata göre başkanlığa aday olduklarını duyurdu.
10 Eylül 2012 Pazartesi 19:40