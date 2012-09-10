Başkanlığa 2 aday

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), federasyonun 18 Eylül Salı günü Ankara'da yapılacak seçimli olağan genel kurulunda, mevcut başkan Turgay Demirel ile eski Ülkerspor Kulübü Başkanı Ali Doğan'ın ilgili mevzuata göre başkanlığa aday olduklarını duyurdu.