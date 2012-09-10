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Başkanlar ayaklandı: 5 aylık maaş istiyorlar

Yerel seçimlerin 5 ay erkene alınacak olması belediye başkanlarını da telaşlandırdı. Başkanlar, 5 aylık maaşlarını istiyor

10 Eylül 2012 Pazartesi 07:30
Başkanlar ayaklandı: 5 aylık maaş istiyorlar

Yerel seçimlerin 5 ay erkene alınacak olması çok sayıdaki belediye başkanı da telaşlandırdı. Bir çok başkan, milletvekilleri ile temas kurarak, 5 aylık hak kaybına uğrayacaklarını savundu ve bu ayların maaşının ödenmesi için çözüm istedi.

Anayasa gereği 5 yıl için göreve seçildiklerini belirten belediye başkanları, değişiklik ile seçimin 2014 Mart ayından, 2013 Ekim ayına alınmak istendiğini hatırlattılar. Bu durumda da, özlük hakları açısından, 5 aylık hak kaybına uğrayacaklarını vurguladılar. Bazı belediye başkanları seçimin erkene alınmasının kesinleşmesi durumunda, belediye başkanlarının 5 aylık maaşları ve diğer özlük hakları konusunda yasal düzenleme yapılmasını istediler.

Bu önerinin özellikle yeniden aday olmayacak, ya da seçilme şansı bulunmayan belediye başkanlarından geldiği öğrenildi. Birçok il ve ilçede belediye başkanları 12 bin lira civarında olan milletvekili maaşı kadar aylık ücret alıyor.

Öneriye MHP de olumlu bakıyor. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, ‘’Müktesep hakların korunması lazım. Belediye başkanları, özlük hakları bakımından mağdur edilmemeli’’ dedi.
Türkiye’de 16 Büyükşehir, 65 il, 100 Büyükşehir ilçe, 750 de ilçe belediye başkanı bulunuyor. Belde ve ilk kademe belediye başkanları ile birlikte toplam sayı 3 bin 250’ye yaklaşıyor.
 

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