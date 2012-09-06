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Başkandan Japonlar’a karate dersi

Esat Delihasan, Karate Milli Takımı ile Bayramoğlu'nda ortak kamp yapan Japon sporculara ders verirken, "Karatenin mucidi Japonlar'ın bizimle kamp yapmak istemesi gurur verici" dedi.

06 Eylül 2012 Perşembe 16:35
Başkandan Japonlar’a karate dersi
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan tatamiye indi. Başkan Delihasan, Bayramoğlu'ndaki Basın İlan Kurumu Tatil Köyü'nde ortak kamp yapan Türk ve Japon Milli Takımı oyuncularına ders verdi. Federasyon başkanlığı öncesi uzun süre Karate Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinde bulunan Esat Delihasan bir saatlik dersin öncesinde sporculara hitaben bir konuşma yaptı. 

Japonya Milli Takımı'nı Türkiye'de ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Delihasan, "Kamp talebi bir yıl önce Japonya Karate Federasyonu'ndan gelmiş ancak deprem nedeniyle projeyi ertelemek zorunda kalmıştık. Karatenin mucidi olan bir ülkenin temsilcilerini Türkiye'de ağırlamak bizim için gurur verici. Sadece bu durum bile Türk karatesinin dünyada gelmiş olduğu noktayı gösteriyor" diye konuştu. 

"Kumitede daha iyiyiz"

Karate Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Erçin de Japon Milli Takımı'yla gerçekleştirilen dört günlük kampın son derece verimli geçtiğini söyledi. Japonya'nın katada rakipsiz olduğunu dile getiren Erçin şöyle konuştu: 

"Japonya katada hem erkeklerde hem de bayanlarda dünya şampiyonu. Genç katacılarımız onlarla yaptıklara antrenmanlarda birçok teknik ayrıntıyı gözleme fırsatı buldu. Kumitede ise biz onlardan daha iyiyiz. Onlar tek yönlü, biz ise taktik ve sonuca dönük dövüşüyoruz. Biz de onlara bu konuda yardımcı olmaya çalıştık." 

Karate Milli Takımı 10 Eylül'e kadar çalışmalarını Basın İlan Kurumu Tatil Köyü'nde sürdürecek. 10 - 23 Eylül tarihlerinde Burhan Felek Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılacak çalışmalarda ise kondüsyon ve kuvvet çalışmaları üzerinde durulacak.
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