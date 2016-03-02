Başkan Yardımcısı Avşar'dan Başkan Çelik'e İade-i Ziyaret

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, daha önce kendisini ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e iade-i ziyarette bulundu. Avşar, belediye başkan yardımcılarıyla da bir araya geldi.