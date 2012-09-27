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Başka Rabia öğretmenler ölmesin !

İzmir’de Fen Bilgisi Öğretmeni Rabia Sevilay Durukan’ın, öğrencisi tarafından öldürülmesi protesto edildi. Rabia Öğretmen için düzenlenen cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de katıldı.

27 Eylül 2012 Perşembe 17:46
Başka Rabia öğretmenler ölmesin !

Öğretmen Rabia Sevilay Durukan'ın öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikaları organizasyonunda eski Sümerbank önünde toplanan öğretmen ve öğrenciler, sloganlar attı.

Göstericiler ''Şiddete sessiz kalmayacağız'' pankartı açtı. Bazı vatandaşlar da eyleme destek verdi.

Rabia Sevilay Durukan'ın görevli olduğu Nazire Merzeci Ortaokulu öğrencileri de ''Sevilay öğretmen ölmedi, kalbimizde yaşıyor'', ''Öğretmene uzanan eller kırılsın'' sloganı attı. Bu sırada bazı öğretmen ve öğrencilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Burada konuşma yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ''Ne oldu öğrencimize, velimize Birden öğretmen düşmanı kesildiler. Bunun vebalini birileri taşımalı. Velilerimizin bazıları, öğretmeni şamar oğlanı gibi görüyor. Öğretmenlerle birlikte kaybedilen, toplumun ve Türkiye'nin geleceğidir” dedi.

Grubun, konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne siyah çelenk koymak istemesi üzerine, polis ile sendika temsilcileri arasında bir süre tartışma yaşandı. Daha sonra, gruptan seçilen 3 temsilci İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü önüne çelenk bıraktı.


BAKAN DA TÖRENE KATILDI
Rabia Sevilay Durukan için İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de törene katıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Dinçer, “Acımız büyük. Neye üzüleceğimizi de bilmiyoruz. Bir yanda öldürülen öğretmen diğer yandan onu öldüren öğrencisi. Bu sorunun güvenlik tedbirleriyle çözüleceğini düşünmüyorum. Öğrenciler şefkat ve sevgiyle yetiştirilmeli” diye konuştu.

Dinçer, “Güvenlik zafiyeti var mı?” sorusu üzerine ise “Güvenlik zafiyeti olduğunu düşünmüyorum. Olayda anlık öfkenin etkili olduğunu düşünüyorum” dedi.

Rabia Sevilay Durukan, kılınan cenaze namazının ardından Buca Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

OKULDA KAMERA VARDI
Öte yandan, okulda güvenlik zafiyeti olduğu iddialarına yanıt veren İzmir Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakcı, “Okulda güvenlikle ilgili her türlü tedbir, güvenlik görevlisi, güvenlik kamerası vardı. Okulun giriş ve çıkışları takip ediliyordu. Güvenlik zafiyeti söz konusu değil'' dedi.


ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE PSİKOLOJİK DESTEK
Bu arada, olayın gerçekleştiği okulda görevli öğretmenlerin, olayın psikolojik etkisinden kurtulabilmeleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

Görevlendirilen uzmanlar, sabah saatlerinden itibaren okuldaki öğretmenlerle görüşmeye başladı. Okuldaki öğretmenlerin yaklaşık 10 gün süreyle rehabilitasyon programına alınacağı öğrenildi.

Öğretmenlere yönelik çalışmanın tamamlanmasının ardından uzman ekip öğrencilerle de görüşecek.

Öğrencilerin psikolojisinin olumsuz etkilenmemesi için okulda tören yapılamadı.

ÖĞRENCİ TUTUKLANDI
Öte yandan, öğretmenini derste bıçaklayarak ölümüne neden olduğu için gözaltına alınan 14 yaşındaki H.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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