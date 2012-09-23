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Başına 100 bin dolar ödül koydular !

Hz. Muhammed’e hakaret eden ’Müslümanların Masumiyeti’ adlı filmin yapımcısı ve yönetmeni Nakoula Besseley Nakoula’nın başına 100 bin dolar ödül kondu.

23 Eylül 2012 Pazar 14:28
Başına 100 bin dolar ödül koydular !

 

Pakistan Demiryolları Bakanı Gulam Ahmed Bilur, Hz. Muhammed'e hakaret eden 'Müslümanların Masumiyeti' adlı filmin yapımcısı ve yönetmeni Nakoula Besseley Nakoula'yı öldürene 100 bin dolarlık para ödülü vereceğini duyurdu.

Bakan, “Ben zengin bir adam değilim. Karaçi'de benden 10 kat zengin insanlar var. Ama ben dindar bir insanım. Bu yüzden Hz. Muhammed'e bu ayıbı yapan film yapımcısını öldürene 100 bin dolar vereceğimi açıklıyorum” dedi.

Bilur, Taliban ve El Kaide'ye de harekete geçme çağrısı yaparak, “Taliban ve El Kaide'den kardeşlerimize bu film yapımcısının yerini bulma görevini yerine getirmesi çağrısı yapıyorum.  Ya onlar  ya da bir başkası, kim onu öldürürse ödülü alacak” diye konuştu.

 

Bilur'un açıklaması Pakistan Hükümeti’nin tepkisine neden oldu. Açıklamayı kınayan hükümet sözcüsü, Bilur'un ödül vermesini engellemeyi planladıklarını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde çekilen filmin yönetmeninin Nakoula Besseley Nakoula olduğu belirtiliyor. Güvenlik endişesiyle Los Angeles'taki evini terk eden Nakoula'nın nerede olduğu bilinmiyor.

KİMLİĞİNİ GİZLEDİ
İslam dünyasında büyük tepkilere neden olan ‘Müslümanların Masumiyeti’ adlı filmi çektiği söyleyen 55 yaşındaki Nakoula Basseley Nakoula, geçtiğimiz hafta Amerika'nın Los Angeles kentinde polise ifade verdi.

Sorguya götürüldüğü sırada yüzünü gözlük ve şapkayla tamamen kapatan Nakoula, kimliğini gizli tutmak için büyük çaba harcadı.

Filmi ‘Sam Bacile’ takma adıyla çektiği iddia edilen Nakoula, 2010 yılında takma isimlerle gerçekleştirdiği banka dolandırıcılığından 21 ay hapis yatmış ve ‘bir daha internete girmemek ve sahte isimler kullanmamak’ gibi şartlarla tahliye edilmişti.

Polis, Nakoula'nın çektiğini iddia edilen filmle ‘şartlı tahliye’ koşullarını ihlal edip etmediğini araştırıyor.

55 yaşındaki Nakoula, koşulları ihlal ettiğine karar verilirse, tekrar hapse konulacak.

YALNIZCA LOJİSTİK DESTEK SAĞLADIM
‘Filmi çekmediğini yalnızca lojistik destek sağladığını’ söyleyen, Nakoula Basseley Nakoula, Amerika’da Arapça yayın yapan bir radyoya verdiği röportajda yaşananlardan göstericileri sorumlu tuttu. Nakoula, “Tüm protestocular eylemlerinde barışçı davranmayı öğrenmeli gerekiyor” diye konuştu.

Öte yandan ABD basınında çıkan bazı haberlere göre Nakoula'nın “Young Lady Chatterley”, The Sexpert" ve "The Happy Hooker Goes Hollywood" adlı porno filmleri çeken yönetmen olduğu iddiaları yer aldı.

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