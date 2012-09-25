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Başbuğ'dan 'şok' hamle!

Ergenekon Davası'nda Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ...

25 Eylül 2012 Salı 01:25
Başbuğ'dan 'şok' hamle!

Ergenekon Davası'nda Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer'in de aralarında bulunduğu bazı avukatlar, mahkeme başkanı ve üyelerini reddetti. Avukatlar, mahkemenin tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirdiğini belirterek, tüm mahkeme heyetini reddettiklerini söylediler.

Habertürk'ün haberine göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ergenekon Davası'nda Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese sanıklara ve avukatlara söz verdi. Duruşma söz alan tutuklu sanık CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın avukatı Dilek Helvacı, mahkemenin avukatların sözlü talep hakkını kaldırdığını belirterek, duruşma salonunda müvekkilleriyle görüşmelerinin engellendiğini savundu. Helvacı, avukat ve müvekkil arasındaki görüşmelerin denetime tabi tutulmaya başlandığının altını çizerek, bazı sanıkların uzun süreli duruşmalardan men edilmesini eleştirdi. Helvacı, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini ve baskı altında olduğunu iddia etti. Mahkeme Başkanı Özese, "Baskı altında olduğumuzu nereden çıkarıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Helvacı, mahkeme heyetini reddettiklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.

AVUKATLAR MAHKEME BAŞKANI VE ÜYELERİNİ REDDETTİ

Tutuklu sanıklardan Genelkurmay eski Başkanı emeli Orgeneral İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, Tümgeneral Hıfzı Çubuklu'nun avukatı Nazlı Çubuklu, emekli Albay Dursun Çiçek'in avukatı İrem Çiçek, emekli tuğgeneral Veli Küçük'ün avukatı Zeynep Küçük'ün de aralarında bulunduğu bazı avukatlar da mahkeme heyetini reddettiler. Tek tek söz alan avukatlar, mahkemenin tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirdiğini belirterek, tüm mahkeme heyetini reddettiklerini söylediler. Taleplere ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, reddi hakim taleplerinin duruşmaya uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, taleplerin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.

20 TANIK DİNLENECEK

Öte yandan mahkeme heyetinin sanık ve avukatlarının talebi üzerine dinlenilmesine karar verdiği tanık sayısının 20 olduğu belirtildi. Mahkemede tanık olarak dinlenecek olan isimler şunlar:

"Eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, emekli Orgeneral Teoman Koman, eski emniyet amiri Ahmet İhtiyaroğlu, Ak Parti Milletvekili Şirin Ünal, CHP Milletvekili Emrehan Halıcı, gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Faruk Demir, Haluk Yurtsever, Tayfun Devecioğlu, Erkan Çınar, Ali Esenler, Kemal Karademir, Türkay Tüdeş, Ali Ergülmez, Mustafa Nemli, Burak Güneş, Mustafa Erkan, Ramazan Selçuk, Mesut Gülger ve Özcan Erdoğan."

AVUKATLARDAN AÇIKLAMA

Duruşmaya verilen arada avukatlar duruşma salonu önünden basın açıklaması yaptı. Avukatlar adına basın açıklamasını okuyan Serkan Günel, "Bizler Ergenekon Davası'nda yargılanan sanıkların avukatları olarak bu davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı ve tüm üyelerini reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu bu hakimlerle ilgili derhal yasal işlem çağırıyoruz" dedi. Günel sözlerine şöyle devam etti: "Son olarak 3. Yargı Paketi'nin gereklerini yerine getirmeyerek TBMM'yi de hiçe sayan hakimler, sadece Silivri'ye özgü hukukdışı bir yargılama usulü icat etmişlerdir. Sanıkların ve avukatların konuşma hakkı tamamen kısıtlanmış hatta buna itirazda bulunmak dahi yasaklanmıştır. Birbirleri ile hiçbir irtibatı bulunmayan 20 iddianamenin birleştirilmesiyle kocaman bir enkaz haline getirilen davanın delilleri terör ya da yüz kızartıcı suçlardan dolayı daha önce mahkum olmuş gizli tanıklara, sahte CD'lere ve belgesiz duyumlara ve birbiriyle çelişen raporlara dayanmaktadır. Sanal bir terör örgütünün varlığı ispatlanmaya çalışılmaktadır. Silivri'de yaşanan bu olaylar bir hukuk cinayetidir. Bütün bunların sorumlusu ve sürdürücüsü ise malesef reddini istediğimiz İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde görevli hakimlerdir."

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