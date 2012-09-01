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Başbakan’dan sert açıklamalar

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kanaltürk’teki ’Başbakan’la Özel’ programına katıldı.

01 Eylül 2012 Cumartesi 09:05
Başbakan’dan sert açıklamalar

Başbakan Tayyip Erdoğan, BDP milletvekillerine çok ağır eleştirilerde bulunarak, “Bunlar siyasetçi olmaktan çıktılar. Teröristle kucaklaşana ben nasıl siyasetçi deyim. Dokuz milletvekilinin gösterdiği tablo yenilir yutulur bir tablo değil. Biz böyle bir milletvekili tanımıyoruz” dedi.

Dokun milletvekilinin (Yol kesen PKK’lı teröristlerle kucaklaşan) gösterdiği tablo yenilir yutulur bir tablo değil. Biz böyle bir milletvekili tanımıyoruz. Ben o 9 milletvekilini, milletim tehditle parlamentoya gönderdikleri için kabullenmek zorunda kalıyoruz. Yoksa bunlar milletimin vekilleri deyip şahsen ben bakamam. Bu tür adamlarla neyin müzakeresini yapacağız. Karşında müzakere edebileceğin bir parti olacak, demokrasiye inanmış bir parti olacak onla müzakere edilir. Bunların böyle bir derdi yok. Eşbaşkanlarından birinin yapmış olduğu açıklama hepimizin ciğerini dağlamıştır. Nedir; 400 kilometre PKK’nın denetiminde. Anadolu’da bir laf var: Bizim yanımızda mısın domuzun yanında mı?

Gaziantep’teki olayda açıklama yaptılar. Güya işi kınadılar. Güya PKK sahiplenmedi. Peki buna halkım inanıyor mu? İnanmadı. Bugün kamuoyu araştırmalarımızda görüyoruz ki halkımızın yüzde 85’i buna inanmıyor.  

Kürt meselesi yok

Bu günü kadar birçok iktidarın yapmadığı şeyleri mesela MİT Müsteşarlarımızı adaya gönderen bir başbakanım. Oslo’ya gönderen başbakanım. Bunu gönül huzuru ile söylüyorum. Sorun çözmek için burası en yetkili mercidir. Bugüne kadar kullandığımız gibi bu günden sonra da kullanırız. Derdimiz bağcıyla değil. Milli birlik ve kardeşlik projesi ile çağrı yapıyoruz. Kürt meselesi diye bir meseleyi kabul etmiyorum. Türkiye’de böyle bir mesele yok. Türkiye’de bir terör, PKK meselesi ve siyasi Kürtçülük meselesi vardır.

Aygün’e kimse inanmıyor

CHP Milletvekili (Hüseyen Aygün) arkadaşımızı kaçırdılar. Gerçekten kaçırdılar mı, iki günde geri döndü. Milletvekili arkadaşın anlattıkları çok enteresan, bir kez bile terörist demiyor. İfadesi temelinde sakat. Arkadaşlarım, diyor. Milletvekili kaçırılınca Türkiye terör örgütünün denetimine girmiş gibi yazılıyor. Bunun ile ilgili 5 bin denekle kamuoyu araştırması yaptırdık. Kimse buna inanmıyor. Karşılıklı planlanmış bir eylem olarak görülüyor. Güvenlik açığı diyenler yüzde 21.8. Karşılıklı planlanmış diyenler yüzde 54.7 

Medyaya: Propaganda yapma

Türkiye’deki medyaya mesaj vermek istiyorum. Terörün en önemli hedefi propagandasını yaptırmaktır. Bu propagandayı adam bedava yaptırıyor. Medya kimin yanında yer alacak? Başlıklara bakıyorsunuz, köşe yazarlarına bakıyorsunuz, kaynağınız Roj TV midir, mezapotamya mıdır, sosyal medya mıdır? Bunları ademe (yokluğa) mahkûm etmek durumundayız. Terör haberini küçük değil, hiç görmemek gerek. Medya, teröre karşı birlikte hareket etmeli.

Evlatlara ihanet

(İlkokula başlama yaşıyla ilgili) Bu işe karşı bir kampanya var. Gidip rapor alanlar var. Bunları evlatlarına ihanetle vasıflandırıyorum. Bu çocuklar geri zekalı mı? 66 ay derken rastgele atmadık. İncelemesini yaptırdık. Bir an önce okullarına başlasınlar, hayata geçsinler. Bu süreçte bir takım eksikliklerimizi olabilir. Tamamlamak, 2 senemizi de alabilir. Bazı kanallar ideolojik yaklaşıma insanları konuşturuyorlar.  

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