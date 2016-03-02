Başbakan Yrd. Yalçın Akdoğan Abd'ye Pyd Eleştrisinde Bulundu başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Günlük adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Başbakan Yrd. Yalçın Akdoğan Abd'ye Pyd Eleştrisinde Bulundu başlığıyla verilen haber, Cnn Türk kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Başbakan Yrd. Yalçın Akdoğan Abd'ye Pyd Eleştrisinde Bulundu başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Başbakan Yrd. Yalçın Akdoğan Abd'ye Pyd Eleştrisinde Bulundu.