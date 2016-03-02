Başbakan Yrd. Numan Kurtulmuş Doğudaki Milletvekilleriyle Görüşme Yaptı başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Trt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan İşitme Engelliler İçin Haber adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Başbakan Yrd. Numan Kurtulmuş Doğudaki Milletvekilleriyle Görüşme Yaptı