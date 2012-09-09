Başbakan Erdoğan ağır konuştu

Muhalefete yüklenen Erdoğan, "Çok açık ve ağır konuşuyorum. Kurumlara yönelik, milleti galeyana getirmeye yönelik bu davranışlar şerefsizliktir" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

5 Eylül çarşamba akşam afyondan elim bir haber aldık. Akşam mühimmatın sayımı srasında büyük bir patlama vuku buldu. 25 canımızı, Mehmedimizi orada şehit verdik. Şehitlerimize allahtan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

Olayın ardından hükümetimiz, yerel yetkiller harekete geçti.Orman Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız incelemelerde bulundu. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.

Afyonda meydana gelen olaydan dolayı hepimizin yüreği yanıyor. Hiç kimse eleştriden azade de değildir. Medya gerekli soruları sormakta ve cevap aramaktadır. Toplum daha şefffaf bir noktaya ilerlerken, bizdeki bu doğru bilgilenme anlayışı yenilenmeli. Olayı araştırma boyutunu aşıyor, tam anlamıyla bir linç kampanyasına dönüşüyor.

Önce sosyal medyada, ardından yazılı ve görsel basında haber aktarmak niyeti aşıyor. Sansasyonel boyutlara ulaşıyor.

Muhalefet de her hadiseyi siyaset mazemesi yapıyor.

Olayla ilgili doğru soru sormak yerine, hükümete yönelik linç hareketine dönüşüyor. Topyekün bir karalamaya dönüşüyor.

Biz hükümet olarak 10 yıldır devlet kurumlarını şefaf hale getirirken şunu dile getirdik. Bir kişinin hatası bir kurumu bağlamaz dedik. Ama medya ve muhalefet bunu bütün kurumu sorumlu tutuyor.

Şimdi Beytüşşebap'ta jandarma personelinin Türk bayrağını indirdiği haberler yapıldı. Halkımız da reaksiyon gösteriyor. Halbuki birkaç erimiz bayrağımızı korumak niyetiyle oradan alıyorlar.

BU DAVRANIŞLAR ŞEREFSİZLİKTİR

Çok açık ve ağır konuşuyorum. Kurumlara yönelik, milleti galeyana getirmeye getirmeye yönelik bu davranışlar şerefsizliktir.

Bu beyfendiler Boğaza karşı içkilerini yudumlarken askerimiz canlarını siper ediyor. Onlar kan kusuyor kızılcık şerbeti içtim diyorlar... Ama burada beyfendiler konfor içinde milleti galeyana getiriyor.

Biri kalkıyor Genelkurmay Başkanını, ÖSYM Başkanını ehliyetsizlikle suçluyor. Senin ehliyetin ne? Sen utanmadan kalkacaksın Genekurmay Başkanına, "hükümete yalakalık yapıyor" diyeceksin.

ÖSYM'nin başındaki değerli bir bilim adamı, hataları olabilir. Kalkıp yalakalık yapıyor diyemezsin...

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır biz şeytan olamayız.