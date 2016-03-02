Başbakan Davutoğlu Ve Kktc Başbakanı Kalyoncu Açıklama Yapıyor başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Ntv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Haberler adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Başbakan Davutoğlu Ve Kktc Başbakanı Kalyoncu Açıklama Yapıyor başlığıyla verilen haber, Ntv kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Başbakan Davutoğlu Ve Kktc Başbakanı Kalyoncu Açıklama Yapıyor başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Başbakan Davutoğlu Ve Kktc Başbakanı Kalyoncu Açıklama Yapıyor