Başbakan Davutoğlu, TBMM Başkanı Kahraman'ın yeni anayasa çalı

Başbakan Davutoğlu, TBMM Başkanı Kahraman''ın yeni anayasa çalışmalarına ilişkin mektubuna verdiği yanıtta, ''CHP''nin, komisyonu, ön şart ve dayatmalarla ipotek altına almaya ve müzakere masasını devirmeye yönelik ''şartlı müzakere'' tutumu, demokratik müzakere usullerine aykırı olduğu gibi iyi niyetle de bağdaşmamaktadır'' ifadelerini kullandı.