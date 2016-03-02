Başbakan Davutoğlu, TBMM Başkanı Kahraman''ın yeni anayasa çalışmalarına ilişkin mektubuna verdiği yanıtta, ''CHP''nin, komisyonu, ön şart ve dayatmalarla ipotek altına almaya ve müzakere masasını devirmeye yönelik ''şartlı müzakere'' tutumu, demokratik müzakere usullerine aykırı olduğu gibi iyi niyetle de bağdaşmamaktadır'' ifadelerini kullandı.
Başbakan Davutoğlu, TBMM Başkanı Kahraman'ın yeni anayasa çalı
Başbakan Davutoğlu, TBMM Başkanı Kahraman'ın yeni anayasa çalışmalarına ilişkin mektubuna verdiği yanıtta, 'CHP'nin, komisyonu, ön şart ve dayatmalarla ipotek altına almaya ve müzakere masasını devirmeye yönelik 'şartlı müzakere' tutumu, demokratik müzakere usullerine aykırı olduğu gibi iyi niy
02 Mart 2016 Çarşamba 17:34