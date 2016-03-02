Başbakan Davutoğlu, TBMM Başkanı Kahraman'a yeni anayasa çalış

Başbakan Davutoğlu, TBMM Başkanı Kahraman''a yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili gönderdiği mektupta, ''Sivil, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa yapmak üzere toplanan komisyonun herhangi bir ön şart ve dayatmayla sınırlanmadan, her siyasi partinin görüş ve kanaatlerini serbestçe dile getirebildiği, kamuoyunun rahatça fikirlerini aktarabildiği geniş bir özgürlük çerçevesinde çalışmalarını sürdürmesi gerektiğine inanıyoruz. Çalışma usullerini sınırlamaya yeltenenlerin, tartışma özgürlüğünü kısıtlayanların, kırmızı çizgilerle masaya oturanların özgürlükçü ve sivil bir anayasa yapması mümkün değildir'' ifadelerine yer verdi.