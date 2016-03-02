Başbakan Davutoğlu: '(Rum kesiminin KKTC'ye su temini anlaşmas

Başbakan Davutoğlu: ''(Rum kesiminin KKTC''ye su temini anlaşmasını tanımayacağına ilişkin açıklamaları) Zaten bizim tanımadığımız bir ülkenin yorumu da bizi bağlamaz. Böyle demek icap eder. Aslında bu bir zihniyeti yansıtıyor. Biz bu kadar olumlu bir dil kullanırken karşı taraftan ''Bu anlaşma bizi bağlamaz'' deniyor. Bağlasa ne olur bağlamasa ne olur. Onları da bağlamayıversin. Bunu o kadar dert etmeye gerek yok.''